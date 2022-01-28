MELİSA KEÇELİ, GEÇTİĞİMİZ YIL HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU. KEÇELİ'NİN KEP ATMA TÖRENİNE ANNESİ SUZAN ŞEN İLE BABASI NEDİM KEÇELİ KATILDI
MELİSA KEÇELİ , SUZAN ŞEN
MELİSA KEÇELİ , SUZAN ŞEN
MELİSA KEÇELİ İLE DEDESİ ALİ ŞEN.
MELİSA KEÇELİ
MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN
MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN
Genç aşıklar tatilde...
Nedim Keçeli ile Suzan Şen'in evliliğinden olan kızları Melisa Keçeli, erkek arkadaşıyla Uludağ'da romantik bir tatil geçiriyor
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