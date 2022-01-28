Genç aşıklar tatilde...

Nedim Keçeli ile Suzan Şen'in evliliğinden olan kızları Melisa Keçeli, erkek arkadaşıyla Uludağ'da romantik bir tatil geçiriyor

28 Ocak 2022 Cuma

MELİSA KEÇELİ, SEVGİLİSİ KAAN SAĞLIK İLE ULUDAĞ'DA TATİLDE

MELİSA KEÇELİ, GEÇTİĞİMİZ YIL HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU. KEÇELİ'NİN KEP ATMA TÖRENİNE ANNESİ SUZAN ŞEN İLE BABASI NEDİM KEÇELİ KATILDI

MELİSA KEÇELİ , SUZAN ŞEN

MELİSA KEÇELİ , SUZAN ŞEN

MELİSA KEÇELİ İLE DEDESİ ALİ ŞEN.

MELİSA KEÇELİ

MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN

MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN

Genç aşıklar tatilde...

Nedim Keçeli ile Suzan Şen'in evliliğinden olan kızları Melisa Keçeli, erkek arkadaşıyla Uludağ'da romantik bir tatil geçiriyor

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Nedim Keçeli ile Suzan Şen'in evliliğinden olan kızları Melisa Keçeli, erkek arkadaşıyla Uludağ'da romantik bir tatil geçiriyor
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