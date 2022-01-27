Sömestrde adresleri Megève...

Ralf-Sanem Tezman çifti, her sene olduğu gibi bu sene de kayak yapmak için Megève'e gitti

27 Ocak 2022 Perşembe

SANEM TEZMAN, FRANSA'NIN ÜNLÜ KAYAK MERKEZİ MEGEVE'DE TATİL YAPIYOR

 ÇİFTİ, KIŞ SPORLARINI ÇOK SEVİYOR

RALF - SANEM TEZMAN

RALF - SANEM TEZMAN

RALF - SANEM TEZMAN

RALF - SANEM TEZMAN

RALF - SANEM TEZMAN

SANEM - RALF TEZMAN

SANEM - RALF TEZMAN

Sömestrde adresleri Megève...

Ralf-Sanem Tezman çifti, her sene olduğu gibi bu sene de kayak yapmak için Megève'e gitti

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Ralf-Sanem Tezman çifti, her sene olduğu gibi bu sene de kayak yapmak için Megève'e gitti
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