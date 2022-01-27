Ralf-Sanem Tezman çifti, her sene olduğu gibi bu sene de kayak yapmak için
Megève'e gitti
27 Ocak 2022 Perşembe
SANEM TEZMAN, FRANSA'NIN ÜNLÜ KAYAK MERKEZİ MEGEVE'DE TATİL YAPIYOR
ÇİFTİ, KIŞ SPORLARINI ÇOK SEVİYOR
RALF - SANEM TEZMAN
RALF - SANEM TEZMAN
RALF - SANEM TEZMAN
RALF - SANEM TEZMAN
RALF - SANEM TEZMAN
SANEM - RALF TEZMAN
SANEM - RALF TEZMAN
Sömestrde adresleri Megève...
Ralf-Sanem Tezman çifti, her sene olduğu gibi bu sene de kayak yapmak için
Megève'e gitti
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