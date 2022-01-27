Boğaz'ın romantik ikilisi...

İş insanı Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, sabah saatlerinde Boğaz'da köpekleriyle yürüyüşe çıktı

27 Ocak 2022 Perşembe

İŞ İNSANI ALİCAN ULUSOY, KIZ ARKADAŞI HANDE SUBAŞI İLE SABAH YÜRÜYÜŞÜNDE

HANDE SUBAŞI, YÜRÜYÜŞE İKİ KÖPEKLERİNİ DE DAHİL ETTİ.

GENÇ ÇİFT, GEZMEYİ VE YENİ YERLER KEŞFETMEYİ ÇOK SEVİYOR

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

Boğaz'ın romantik ikilisi...

İş insanı Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, sabah saatlerinde Boğaz'da köpekleriyle yürüyüşe çıktı

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Boğaz'ın romantik ikilisi...

İş insanı Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, sabah saatlerinde Boğaz'da köpekleriyle yürüyüşe çıktı
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