Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı
26 Ocak 2022 Çarşamba
BEBEK'TE YÜRÜYÜŞE ÇIKAN ÖMER KOÇ'U HT KULÜP GÖRÜNTÜLEDİ
ÖMER KOÇ, KARLI HAVAYA RAĞMEN DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPTI
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, İŞ HAYATI DIŞINDA SOSYAL HAYATINI PEK GÖZLER ÖNÜNDE YAŞAMIYOR
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Patron yürüyüşte...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı
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