Patron yürüyüşte...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı

26 Ocak 2022 Çarşamba

BEBEK'TE YÜRÜYÜŞE ÇIKAN ÖMER KOÇ'U HT KULÜP GÖRÜNTÜLEDİ

ÖMER KOÇ, KARLI HAVAYA RAĞMEN DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPTI

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, İŞ HAYATI DIŞINDA SOSYAL HAYATINI PEK GÖZLER ÖNÜNDE YAŞAMIYOR

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

Patron yürüyüşte...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı

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Patron yürüyüşte...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı
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