İtalya'dan misafir var...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn ile şömine keyfi yaptı

26 Ocak 2022 Çarşamba

İŞ İNSANI HAMDİ AKIN, İTALYAN HEYKELTIRAŞ LORENZO QUINN'İ AĞIRLADI

AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN HAMDİ AKIN'IN SANATA KARŞI AYRI BİR İLGİSİ VAR

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

İtalya'dan misafir var...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn ile şömine keyfi yaptı

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