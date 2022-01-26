Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn ile şömine keyfi yaptı
26 Ocak 2022 Çarşamba
İŞ İNSANI HAMDİ AKIN, İTALYAN HEYKELTIRAŞ LORENZO QUINN'İ AĞIRLADI
AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN HAMDİ AKIN'IN SANATA KARŞI AYRI BİR İLGİSİ VAR
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
İtalya'dan misafir var...
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn ile şömine keyfi yaptı
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