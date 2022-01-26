Elif Dürüst ile Nazlı Keçili, bir araya geldi ve ortak tutkuları olan sanatı konuştu
26 Ocak 2022 Çarşamba
İNTERNET ÜZERİNDEN PROGRAM YAPAN ELİF DÜRÜST'ÜN KONUĞU NAZLI KEÇİLİ OLDU
ELİF DÜRÜST İLE NAZLI KEÇİLİ, SANATA DAİR UZUN UZUN SOHBET ETTİ
NAZLI KEÇİLİ, BEBEK'TE KURDUĞU ARTKOLİK'LE SANATA KATKIDA BULUNUYOR
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
Ortak tutkuları 'sanat'...
Elif Dürüst ile Nazlı Keçili, bir araya geldi ve ortak tutkuları olan sanatı konuştu
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