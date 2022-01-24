Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, iş, spor ve cemiyet dünyasından ünlü simalarınında katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

24 Ocak 2022 Pazartesi

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NÜN ESKİ BAŞKANLARINDAN SELAHATTİN BEYAZIT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

SELAHATTİN BEYAZIT'IN CENAZE TÖRENİNE, CİNER MEDYA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, FENERBAHÇE SPOR KULUBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI FARUK SÜREN VE FATİH TERİM KATILDI.

SELAHATTĞİN BEYAZIT'IN NAAŞI İLK ÖNCE GALATASARAY LİSESİ'NE GETİRİLDİ.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ VE GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESIKİ BAŞKANI FARUK SÜREN CENAZE TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİ.

ALİ KOÇ TÖRENDE SELAHATTİN BEYAZIT'IN OĞLU MURAT BEYAZIT'A TAZİYELERİ İLETTİ.

ALİ KOÇ TÖRENDE TAZİYELERİ İLETTİ.

GENEL

GENEL

Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, iş, spor ve cemiyet dünyasından ünlü simalarınında katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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