Uludağ tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılda karın keyfini kayak yaparak Uludağ'da çıkardılar.

24 Ocak 2022 Pazartesi

NİDA BULUT BOZKURT EŞİ ARDA BOZKURT İLE BİRLİKTE ULUDAĞ'DA TATİL YAPIYOR.

NİDA BULUT-ARDA BOZKURT

SOSYTENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN ULUDAĞ'A OYUNCU EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE BİRLİKTE GELDİ.

ULUDAĞ'DA AİLECE TATİL YAPAN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN VE ENGİN ALTAN DÜZYATAN BİRLİKTE STRES ATTI.

İŞ İNSANI OZAN ŞER VE BAHAR ŞER KIŞI ULUDAĞ'DAKİ OTELLERİNDE GEÇİRİYOR.

AYNI ZAMANDA TATİL YAPAN ŞER ÇİFTİ BİRLİKTE BOŞ ZMAANLARINDA KAYAK YAPIYOR.

Uludağ tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılda karın keyfini kayak yaparak Uludağ'da çıkardılar.

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