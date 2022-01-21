Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti.
21 Ocak 2022 Cuma
SELAHATTİN BEYAZIT, 91 YAŞINDA YAŞAMA VEDA ETTİ
BEYAZIT, 1969-1973 VE 1975-1979 YILLARI ARASINDA GS'DE BAŞKANLIK YAPMIŞTI
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
SELAHATTİN BEYAZIT
GS'nin eski başkanı hayatını kaybetti...
Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti.
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