GS'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti.

21 Ocak 2022 Cuma

SELAHATTİN BEYAZIT, 91 YAŞINDA YAŞAMA VEDA ETTİ

BEYAZIT, 1969-1973 VE 1975-1979 YILLARI ARASINDA GS'DE BAŞKANLIK YAPMIŞTI

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

SELAHATTİN BEYAZIT

GS'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti.

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GS'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti.
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