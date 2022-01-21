Modasever ünlü hanımlar, katıldıkları davetlerde maskülen giyim tarzlarıyla ön plana çıktılar
21 Ocak 2022 Cuma
ZARİF VE MASKÜLEN PARÇALARI TERCİH EDEN AYLİN TAHİNCİOĞLU, ŞIK GİYİNEN İSİMLERDEN
MASKÜLEN VE FEMİNEN ŞIKLIĞI DENGEDE TUTAN FERYAL GÜLMAN'IN HARİKA BİR STİLİ VAR.
NEŞE GÖNÜL
YASEMİN ÖZİLHAN
Davetlerde maskülen esintiler...
Modasever ünlü hanımlar, katıldıkları davetlerde maskülen giyim tarzlarıyla ön plana çıktılar
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