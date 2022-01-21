Davetlerde maskülen esintiler...

Modasever ünlü hanımlar, katıldıkları davetlerde maskülen giyim tarzlarıyla ön plana çıktılar

21 Ocak 2022 Cuma

ZARİF VE MASKÜLEN PARÇALARI TERCİH EDEN AYLİN TAHİNCİOĞLU, ŞIK GİYİNEN İSİMLERDEN

MASKÜLEN VE FEMİNEN ŞIKLIĞI DENGEDE TUTAN FERYAL GÜLMAN'IN HARİKA BİR STİLİ VAR.

NEŞE GÖNÜL

YASEMİN ÖZİLHAN

Davetlerde maskülen esintiler...

Modasever ünlü hanımlar, katıldıkları davetlerde maskülen giyim tarzlarıyla ön plana çıktılar

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