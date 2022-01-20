Kutlamalar devam ediyor...

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın, yeni yaşıda ailesi ve iş arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle girdi

20 Ocak 2022 Perşembe

NEJDET AYAYDIN'A İŞ ARKADAŞLARI DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ YAPTI

NEJDET BEY, AKŞAM EŞİ EMEL AYAYDIN İLE KIZI YAĞMUR HANIM'IN ORGANİZE ETTİĞİ YEMEKTE PASTASININ MUMLARINI ÜFLEDİ

NEJDET-EMEL AYAYDIN'IN YILLARDIR MUTLU BİR EVLİLİKLERİ VAR

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

Kutlamalar devam ediyor...

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın, yeni yaşıda ailesi ve iş arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle girdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Sessiz sedasız yürüyüş...

Kızıyla Arnavutköy'de objektiflere yansıyan iş insanı Tuncer Öztarhan, oyuncu Aslı Enver'le aşk yaşadığı dedikodularına sessiz kaldı
Acar'a anlamlı hediye...

İş insanı Erdinç Acar, babası İsmet Acar'ın tablosunu hediye alınca duygu dolu anlar yaşadı
Kutlamalar devam ediyor...

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın, yeni yaşıda ailesi ve iş arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle girdi
Sosyetenin 'siyah' aşkı...

Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi
Bir yastıkta 34 yıl...

Ender-Gülşah Alkoçlar çifti, evliliklerinin 34. yıldönümünü kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.