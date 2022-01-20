Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın, yeni yaşıda ailesi ve iş arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle girdi
20 Ocak 2022 Perşembe
NEJDET AYAYDIN'A İŞ ARKADAŞLARI DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ YAPTI
NEJDET BEY, AKŞAM EŞİ EMEL AYAYDIN İLE KIZI YAĞMUR HANIM'IN ORGANİZE ETTİĞİ YEMEKTE PASTASININ MUMLARINI ÜFLEDİ
NEJDET-EMEL AYAYDIN'IN YILLARDIR MUTLU BİR EVLİLİKLERİ VAR
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Kutlamalar devam ediyor...
Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın, yeni yaşıda ailesi ve iş arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle girdi
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