Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi
20 Ocak 2022 Perşembe
ELİF DÜRÜST
BEYHAN BENARDETE'NİN SİYAHLA OLAN KOMBİNİ OLDUKÇA ŞIK
ARZU ATABARUT, SİYAH RENGİ EN İYİ TAŞIYANLARDAN
REZZAN BENARDETE, BAHAR AYLARINDA RENKLİ KOMBİNLER YAPSA DA KIŞ AYLARINDA GENELDE KOYU RENK TERCİH EDİYOR
RUKEN MIZRAKLI
SELİN HABBAB ÖZKAYNAK'IN GENELDE SEÇİMLERİ SİYAHTAN YANA
HANDE SEZER PEKCAN'IN SİYAHA OLAN AŞKI BAMBAŞKA...
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN, SİYAHIN ASALETİNİ SEVENLERDEN
ZYENEP ÜSTÜNEL, GÜNLÜK KOMBİNLERİNDE KOYU RENKLER TERCİH EDİYOR
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
RABİA KURŞUN
Sosyetenin 'siyah' aşkı...
Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi
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