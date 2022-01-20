Sosyetenin 'siyah' aşkı...

Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi

20 Ocak 2022 Perşembe

ELİF DÜRÜST

BEYHAN BENARDETE'NİN SİYAHLA OLAN KOMBİNİ OLDUKÇA ŞIK

ARZU ATABARUT, SİYAH RENGİ EN İYİ TAŞIYANLARDAN

REZZAN BENARDETE, BAHAR AYLARINDA RENKLİ KOMBİNLER YAPSA DA KIŞ AYLARINDA GENELDE KOYU RENK TERCİH EDİYOR

RUKEN MIZRAKLI

SELİN HABBAB ÖZKAYNAK'IN GENELDE SEÇİMLERİ SİYAHTAN YANA

HANDE SEZER PEKCAN'IN SİYAHA OLAN AŞKI BAMBAŞKA...

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN, SİYAHIN ASALETİNİ SEVENLERDEN

ZYENEP ÜSTÜNEL, GÜNLÜK KOMBİNLERİNDE KOYU RENKLER TERCİH EDİYOR

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

RABİA KURŞUN

Sosyetenin 'siyah' aşkı...

Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Sessiz sedasız yürüyüş...

Kızıyla Arnavutköy'de objektiflere yansıyan iş insanı Tuncer Öztarhan, oyuncu Aslı Enver'le aşk yaşadığı dedikodularına sessiz kaldı
Acar'a anlamlı hediye...

İş insanı Erdinç Acar, babası İsmet Acar'ın tablosunu hediye alınca duygu dolu anlar yaşadı
Kutlamalar devam ediyor...

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın, yeni yaşıda ailesi ve iş arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle girdi
Sosyetenin 'siyah' aşkı...

Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi
Bir yastıkta 34 yıl...

Ender-Gülşah Alkoçlar çifti, evliliklerinin 34. yıldönümünü kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.