Bir yastıkta 34 yıl...

GÜLŞAH - ENDER ALKOÇLAR ÇİFTİNİN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ PASTASI ÖZENLE HAZIRLANMIŞTI
34 YILDIR EVLİ OLAN ALKOÇLAR ÇİFTİNİN, NESLİŞAH VE ASLIŞAH ADINDA İKİ KIZLARI BULUNUYOR
ALKOÇLAR ÇİFTİNİN AYRICA ÜÇ TORUNU VAR
GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR
Ender-Gülşah Alkoçlar çifti, evliliklerinin 34. yıldönümünü kutladı
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
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