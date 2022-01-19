Bir yastıkta 34 yıl...

Ender-Gülşah Alkoçlar çifti, evliliklerinin 34. yıldönümünü kutladı

19 Ocak 2022 Çarşamba

GÜLŞAH - ENDER ALKOÇLAR ÇİFTİNİN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ PASTASI ÖZENLE HAZIRLANMIŞTI

34 YILDIR EVLİ OLAN ALKOÇLAR ÇİFTİNİN, NESLİŞAH VE ASLIŞAH ADINDA İKİ KIZLARI BULUNUYOR

ALKOÇLAR ÇİFTİNİN AYRICA ÜÇ TORUNU VAR

GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR

GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR

GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR

GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR

GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR

Bir yastıkta 34 yıl...

Ender-Gülşah Alkoçlar çifti, evliliklerinin 34. yıldönümünü kutladı

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