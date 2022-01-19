Kış güneşinin tadını çıkaran ünlü isimler, Bebek sahilde bol bol yürüyüş yaptı
19 Ocak 2022 Çarşamba
BURCU ERÇİL, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YÜRÜYÜŞE DEVAM ETTİ
İŞ İNSANI NEŞET YALÇIN'IN YÜRÜYÜŞ İÇİN ROTASI BEBEK OLDU
İPEK AYAYDIN ABDİK
BURCU ERÇİL
İPEK AYAYDIN ABDİK, BEBEK'E GELEN İSİMLERDENDİ.
Boğaz'da yürüyüş...
Kış güneşinin tadını çıkaran ünlü isimler, Bebek sahilde bol bol yürüyüş yaptı
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