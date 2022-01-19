Boğaz'da yürüyüş...

Kış güneşinin tadını çıkaran ünlü isimler, Bebek sahilde bol bol yürüyüş yaptı

19 Ocak 2022 Çarşamba

BURCU ERÇİL, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YÜRÜYÜŞE DEVAM ETTİ

İŞ İNSANI NEŞET YALÇIN'IN YÜRÜYÜŞ İÇİN ROTASI BEBEK OLDU

İPEK AYAYDIN ABDİK

BURCU ERÇİL

İPEK AYAYDIN ABDİK, BEBEK'E GELEN İSİMLERDENDİ.

Boğaz'da yürüyüş...

Kış güneşinin tadını çıkaran ünlü isimler, Bebek sahilde bol bol yürüyüş yaptı

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