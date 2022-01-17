Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatından ünlü çiftlerinden Ekin-Polat Gülman, Nazlı, Nilgün Keçeli ve Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir objektiflere yansıdı.
17 Ocak 2022 Pazartesi
İŞ İNSANI POLAT GÜLMAN VE EŞİ EKİN GÜLMAN BEBEK'TE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
POLAT-EKİN GÜLMAN
ANNESİ NİLGÜN KEÇELİ'NİN AYAK BİLEĞİNİ KIRDIĞINI BELİRTEN NAZLI KEÇİLİ, BEBEK'TE ANNESİNE YARDIMCI OLARAK ARACAINA BİNDİRDİ.
NAZLI KEÇELİ
GALERİ SAHİBİ MURAT PİLKEVNELİ SEVGİLİSİ ASLI PAMİR İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜDÜ.
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
Bebek ziyaretçileri...
Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatından ünlü çiftlerinden Ekin-Polat Gülman, Nazlı, Nilgün Keçeli ve Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir objektiflere yansıdı.
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