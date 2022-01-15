Farklı ve bakımlı...

RONİT HAKKO
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Elif Dürüst
Derin Mermerci
İş insanı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, markası için tarihi bölgeleri gezdi.
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 'Birlikte Var Olmak' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.
Feryal Gülman yakın dostu Dalia Garih'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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