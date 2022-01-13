Vardar'dan anlamlı ziyaret!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti.

13 Ocak 2022 Perşembe

JOLLY YÖNETİM KURULU BAŞKANI METE VARDAR 2015 YILINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ANAOKULU'NU ZİYARET ETTİ.

ANNESİ TÜLİN VE BABASI SİNAN VARDAR'IN ADINI VERDİĞİ OKULU ZİYARET EDEN METE VARDAR OKULUN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.

METE, TÜLİN VARDAR

METE, TÜLİN VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

Vardar'dan anlamlı ziyaret!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti.

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Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti.
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