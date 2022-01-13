Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti.
13 Ocak 2022 Perşembe
JOLLY YÖNETİM KURULU BAŞKANI METE VARDAR 2015 YILINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ANAOKULU'NU ZİYARET ETTİ.
ANNESİ TÜLİN VE BABASI SİNAN VARDAR'IN ADINI VERDİĞİ OKULU ZİYARET EDEN METE VARDAR OKULUN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.
METE, TÜLİN VARDAR
METE, TÜLİN VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
Vardar'dan anlamlı ziyaret!
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti.
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