İstanbul'da toplu taşımada dolaşmasıyla ünlenen Boji isimli köpeği, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendi.
11 Ocak 2022 Salı
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARACINDA GEZMESİYLE ÜNLENEN BOJİ İSİMLİ KÖPEĞİ SAHİPLENDİ.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN KÖPEK BOJİ'NİN YENİ SAHİBİNİN İŞ İNSANI ÖMER KOÇ OLDUĞUNU DUYURDU.
BOJİ EN KISA SÜREDE YENİ YUVASINA KAVUŞACAK.
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Boji, Koç'a emanet!
İstanbul'da toplu taşımada dolaşmasıyla ünlenen Boji isimli köpeği, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendi.
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