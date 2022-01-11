Miami'de yeni mağaza!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami'de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.

11 Ocak 2022 Salı

CAROLİNE KOÇ, MIAMI'DE YENİ BİR MAĞAZA AÇMA SÜRECİNDE OLDUĞUNU DUYURDU.

GENEL

CAROLINE KOÇ KIZI ESRA KOÇ İLE BİRLİKTE MAĞAZALARINI GEZMEYİ İHMAL ETMİYOR.

CAROLINE, ESRA KOÇ

CAROLINE KOÇ VE HAREMLIQE İSTANBUL'UN ORTAĞI BANU YENTÜR

KOÇ HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MERHUM MUSTAFA KOÇ İLE EVLİ OLAN CAROLINE KOÇ'UN ESRA VE AYLİN ADINDA İKİ KIZLARI VAR.

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Miami'de yeni mağaza!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami'de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.

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Miami'de yeni mağaza!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami’de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.

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