Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami'de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.
11 Ocak 2022 Salı
CAROLİNE KOÇ, MIAMI'DE YENİ BİR MAĞAZA AÇMA SÜRECİNDE OLDUĞUNU DUYURDU.
CAROLINE KOÇ VE HAREMLIQE İSTANBUL'UN ORTAĞI BANU YENTÜR
KOÇ HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MERHUM MUSTAFA KOÇ İLE EVLİ OLAN CAROLINE KOÇ'UN ESRA VE AYLİN ADINDA İKİ KIZLARI VAR.
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Miami'de yeni mağaza!
Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami'de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.
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