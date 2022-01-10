İş insanı Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme'de, iş ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.
10 Ocak 2022 Pazartesi
BVS GROUP'UN YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAYRAM YILDIZ, TUĞÇE KARA İLE DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
BAYRAM YILDIZ VE TUĞÇE KARA'NIN DÜĞÜN TÖRENİNE İŞ VE CEMİYET HAYATINDAN BİRÇOK SEÇKİN SİMA KATILDI.
BAYRAM YILDIZ VE TUĞÇE KARA ÇİFTİNİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ CELAL ADAN, TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN, AHMET AKTÜRK, İŞ İNSANI YÜKSEL MERMER YAPTI.
BAYRAM YILDIZ 'IN DAMATLIĞI VAKKO İMZASI TAŞIRKEN, TUĞÇE KARA'NIN GELİNLİĞİ İSE DÜNYACA ÜNLÜ MODACI ELİE SAAB'IN TASARIMI.
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN EŞİ EMİNE ÖZİLHAN VE OĞLU İZZET ÖZİLHAN İLE YASEMİN ÖZİLHAN YAKIN DOSTLARININ MUTLU GÜNLERİNE TANIKLIK ETTİLER.
İŞ İNSANI YÜKSEL MERMER EŞİ İNCİ MERMER İLE DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI.
MERVE MÜFTÜOĞLU, BEYHAN BENARDETE
BURÇİN-VAHİT YILDIZ
Boğaz'da evlendiler!
İş insanı Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme'de, iş ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.
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