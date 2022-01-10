REZZAN HANIM CADDEDE UZUN SÜRE TELEFONLA KONUŞARAK DOLAŞTI.
ZEYNEP ÜSTÜNEL BEBEK'TE SPOR YAPMAYA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.
FORMUNU SAĞLIKLI BESLENME VE SPORA BORÇLU OLAN ZEYNEP HANIM BOĞAZ'DA KOŞTU.
ZEYNEP ÜSTÜNEL
MODACI DİLEK HANİF İSE ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TE ALIŞVERİŞ YAPARAK CADDEDEN AYRILDI.
Bebek'te alışveriş ve spor...
Sosyetenin ünlü hanımlarından Rezzan Benardete, Zeynep Üstünel ve Dilek Hanif, Bebek'te spor ve alışveriş yaparken objektiflere yakalandı.
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