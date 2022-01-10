Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ve kızı Elgiz Nur Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
10 Ocak 2022 Pazartesi
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ EŞİ BERNA ÇEBİ VE KIZI ELGİZ NUR ÇEBİ İLE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
AHMET NUR-BERNA, ELGİZ NUR ÇEBİ
BİRLİKTE SAHİLDE YÜRÜYEN AHMET NUR ÇEBİ EŞİ BERNA ÇEVİ VE KIZI ELGİZ NUR ÇEBİ BİRLİKTE STRES ATTI.
AHMET NUR-BERNA, ELGİZ NUR ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
Çebiler'in yürüyüş keyfi!
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ve kızı Elgiz Nur Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
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