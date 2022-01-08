Stiliyle göz dolduruyor

DERİN MERMERCİ
Derin Mermerci
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Ronit Hakko
Caroline Koç
Ümit Boyner
İş insanı Hüsnü ve Asuman Güreli Çifti ile Hande Demir Bebek'te ve Nişantaşı'nda tur attı.
Sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar Düzyatan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
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