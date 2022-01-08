İş insanı Hüsnü ve Asuman Güreli Çifti ile Hande Demir Bebek'te ve Nişantaşı'nda tur attı.
08 Ocak 2022 Cumartesi
HÜSNÜ VE ASUMAN GÜRELİ ÇİFTİ BEBEK'TE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
HÜSNÜ VE ASUMAN GÜRELİ
HÜSNÜ VE ASUMAN GÜRELİ
HANDE DEMİR NİŞANTAŞI'NDA OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
HANDE DEMİR
HANDE DEMİR MAĞAZALARI DOLATIKTAN SONRA NİŞANTAŞI'NDAN AYRILDI.
Bebek ve Nişantaşı ziyaretçileri...
İş insanı Hüsnü ve Asuman Güreli Çifti ile Hande Demir Bebek'te ve Nişantaşı'nda tur attı.
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