İş insanı Ferit Şahenk, Faruk Süren ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semtlerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.
07 Ocak 2022 Cuma
İŞ İNSANI FERİT ŞAHENK NİŞANTAŞI'NDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.
FERİT ŞAHENK
İŞ, SPOR VE CEMİYET HAYATININ EFSANE İSİMLERİNDEN FARUK SÜREN NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ.
FARUK SÜREN
İŞ ADAMI OSMAN ÇARMIKLI BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
Beylerin cadde turu...
İş insanı Ferit Şahenk, Faruk Süren ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semtlerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.
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