Beylerin cadde turu...

İş insanı Ferit Şahenk, Faruk Süren ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semtlerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.

07 Ocak 2022 Cuma

İŞ İNSANI FERİT ŞAHENK NİŞANTAŞI'NDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.

FERİT ŞAHENK

İŞ, SPOR VE CEMİYET HAYATININ EFSANE İSİMLERİNDEN FARUK SÜREN NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ.

FARUK SÜREN

İŞ ADAMI OSMAN ÇARMIKLI BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

Beylerin cadde turu...

İş insanı Ferit Şahenk, Faruk Süren ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semtlerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve şık...

Elif Dürüst
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Derin Mermerci
Şık ve faklı...

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Caroline Koç
İlham olan tarz

Ümit Boyner
Bebek ve Nişantaşı ziyaretçileri...

İş insanı Hüsnü ve Asuman Güreli Çifti ile Hande Demir Bebek'te ve Nişantaşı'nda tur attı.
Yeni yıla yeni tarz!

Sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar Düzyatan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.