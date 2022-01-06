SOSYETİK GÜZEL YASEMİN ÖZİLHAN, NİŞANTAŞINDA OBJEKTİFLERE YAKALANDI
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN, NİŞANTAŞI'NDA KISA BİR ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA ARACINA BİNEREK CADDEDEN AYRILDI
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANAN YASEMİN ÖZİLHAN TAKİPÇİLERİNE HAYATINDAN KESİTLER SUNUYOR.
Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.
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