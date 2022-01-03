Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
03 Ocak 2022 Pazartesi
ALİ KOÇ İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI.
İŞ İNSANI ALİ KOÇ, KOÇ HOLDİNG BİLGİ GRUBU BAŞKANLIĞI VE FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Koç, koronavirüse yakalandı!
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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