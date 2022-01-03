Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy koronavirüse yakalanıp negatife döndüklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
03 Ocak 2022 Pazartesi
BUĞRA-CEYDA, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
'Hepimiz negatife döndük'
Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy koronavirüse yakalanıp negatife döndüklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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