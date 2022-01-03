'Ablamları doğurmuşum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.

03 Ocak 2022 Pazartesi

DERİN MERMERCİ ANNESİ ENDER MERMERCİ VE İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA'NIN BU KARESİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

DERİN MERMERCİ PAYLAŞIMIYLA, KIZLARININ ABLALARI TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU VE YOSUN REZA'YA OLAN BENZERLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ.

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN

DERİN, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

'Ablamları doğurmuşum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık ve faklı...

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Caroline Koç
İlham olan tarz

Ümit Boyner
Koçibey kızıyla tatilde!

İş insanı Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'la birlikte kayak tatiline çıktı.
Gülman: Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor!

İş insanı Kemal Gülman ile boşanma davası sonuçlanan Feryal Gülman, eski eşinin birlikteliği hakkında konuşarak,"Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor!" dedi.
Koç, koronavirüse yakalandı!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'Hepimiz negatife döndük'

Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy koronavirüse yakalanıp negatife döndüklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
'Ablamları doğurmuşum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.