Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.
03 Ocak 2022 Pazartesi
DERİN MERMERCİ ANNESİ ENDER MERMERCİ VE İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA'NIN BU KARESİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
DERİN MERMERCİ PAYLAŞIMIYLA, KIZLARININ ABLALARI TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU VE YOSUN REZA'YA OLAN BENZERLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ.
DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN
DERİN, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
'Ablamları doğurmuşum'
Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.
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