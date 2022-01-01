İzzet Antebi'den boşanan sosyetik güzel Didem Sarı, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu
01 Ocak 2022 Cumartesi
DİDEM SARI YENİ AŞKINI BU FOTOĞRAF KARESİYLE İTİRAF ETTİ.
İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ VE 2009 YILINDA HAYATINI BİRLEŞTİRDİĞİ DİDEM SARI İLE AYRILDI.
MİLA VE MORİS MERT ADINDA İKİ ÇOCUĞU OLAN İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİ KARŞILIKLI ANLAŞMALI OLARAK AYRILIK KARARI ALDI.
12 YILLIK EVLİLİKLERİNİ TEK CELSEDE BİTİREN İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİNİN ÇOCUKLARININ VELAYETLERİ İSE DİDEM SARI'YA VERİLDİ.
DİDEM SARI, İZZET ANTEBİ
Yeni yıla yeni sevgili
İzzet Antebi'den boşanan sosyetik güzel Didem Sarı, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu
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