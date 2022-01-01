Sosyetenin ünlü simaları 2022 yılını sevdikleriyle birlikte karşıladı.
01 Ocak 2022 Cumartesi
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
PINAR ECZACIBAŞI
MELİSA-MEHMET MUTLU
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
TUNAY AYAYDIN, DENİZ AYAYDIN, İPEK AYAYDIN ABDİK
ŞİRİN YALÇIN
METE VARDAR
İPEK KIRAL
Yeni yılı böyle karşıladılar...
Sosyetenin ünlü simaları 2022 yılını sevdikleriyle birlikte karşıladı.
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