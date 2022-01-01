Yeni yılı böyle karşıladılar...

Sosyetenin ünlü simaları 2022 yılını sevdikleriyle birlikte karşıladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

PINAR ECZACIBAŞI

MELİSA-MEHMET MUTLU

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

TUNAY AYAYDIN, DENİZ AYAYDIN, İPEK AYAYDIN ABDİK

ŞİRİN YALÇIN

METE VARDAR

İPEK KIRAL

Yeni yılı böyle karşıladılar...

Sosyetenin ünlü simaları 2022 yılını sevdikleriyle birlikte karşıladı.

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