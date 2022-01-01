İŞ İNSANI NEDİM KEÇELİ EŞİ GAMZE KEÇELİ VE OĞLU YAMAN İLE BİRLİKTE ULUDAĞ'DA TATİL YAPIYOR.
BAHAR-OZAN ŞER ÇİFTİ ULUDAĞ'DAKİ OTELLERİNDE KAYAK SEZONUNU AÇTI.
VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI ÇİFTİ DOSTLARIYLA ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.
ASLI HOTİÇ GÖZDE KAYA MERKEZİ ULUDAĞ'DA KAYAK YAPTI.
İLKEM TOPÇUOĞLU
Gelenek yine bozulmadı!
İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılıda Uludağ'da karşıladı.
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