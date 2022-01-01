Stiliyle göz dolduruyor

CAROLINE KOÇ
Caroline Koç
Ronit Hakko
Ümit Boyner
İzzet Antebi'den boşanan sosyetik güzel Didem Sarı, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu
Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyen iş ve cemiyet hayatının kayak sever isimleri 2022'nin ilk dakikalarını eğlenerek geçirdi.
Nevbahar Koç
Sosyetenin ünlü simaları 2022 yılını sevdikleriyle birlikte karşıladı.
İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılıda Uludağ'da karşıladı.
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