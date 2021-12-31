Sosyetenin 2022 dilekleri...

ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
HERKES ÖZELLİKLE ÜLKEMİZ ÇOK İYİ BİR YILI HAK ETTİ. GEÇİRİLEN ŞEYLERİN SONUNDA BÖYLE MUCİZEVİ BİR ŞEY OLSUN VE HERKES ÇOK MUTLU OLSUN. HERKES BİRBİRİNİ SEVSİN, HARİKA BİR YIL OLSUN.
YASEMİN ÖZİLHAN
ARTIK ÖNCELİKLER ÇOK DEĞİŞMEYE BAŞLADI. SÖYLECEK ÇOK ŞEY VAR AMA İNŞALLAH BÖYLE REFAHA ERDİĞİMİZ SAĞLIKLI, BARIŞ DOLU GÜZEL BİR YIL BİZİ BEKLER.
AYŞE BOYNER
BİRAZ STRESLİ BİR YIL OLDU AMA ALTINDAN KALKTIK. İNŞALLAH HEPİMİZ İÇİN DAHA GÜZEL BİR YIL OLACAK.
BERRİN ZORLU
UMUTLA, AZİMLE, HEP BİRLİKTE BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK ŞARTIYLA İNŞALLAH YENİ SENEDE KEYİFLE SAĞLIKLA NİCE YILLAR DİLİYORUM HERKESE…
FERYAL GÜLMAN
YENİ YILDA PANDEMİ DÖNEMİNİN BİTMESİNİ DİLİYORUM. HER YIL BİR ÖNCEKİ YILDAN DAHA İYİ BİR YIL ÜMİT EDİYORUZ. UMARIM 2022 HAYALLERİMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE GELİR. ÖNCE SAĞLIK SONRA EKONOMİDE ÜLKEMİZİN ÜSTÜNE BEREKET YAĞDIRSIN DİYELIM.
BEYZA UYANOĞLU
HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK DİLİYORUM. İNŞALLAH MORALLER DAHA YÜKSEK OLSUN, EKONOMİ DÜZELSİN. HERKES AÇISINDAN İYİ BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM.
EDA KOSİF
ÖNCE SAĞLIK ÇÜNKÜ SAĞLIĞIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU 1 BUÇUK SENEDE ÇOK İYİ ANLADIK. ÜLKEMİZ İÇİN BOL BEREKETLİ, HİÇ KİMSENİN ZORLUK İÇİNDE YAŞAMADIĞI ARTIK KEYİFLİ İNSANLARIN YÜZLERİNİN GÜLDÜĞÜ BİR YIL OLSUN.
HAMDİ AKIN
2022 İNŞALLAH DAHA DÜZGÜN, DAHA İYİ, DAHA STİKRAR İÇERİSİNDE VE HEPİMİZİN MUTLU, HUZURLU YAŞABİLECEĞİMİZ GÜNLER GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM.
PERVİN ERSOY
ARALIK AYIYLA BİRLİKTE İNŞALLAH ÇOK GÜZEL, ÇOK SAĞLIKLI, HUZUR İÇİNDE YAŞAĞIMIZ BİR YIL OLSUN.
BAHAR ŞER
2022 İNŞALLAH SAĞLIKLI, MUTLU VE HUZURLU BİR YIL OLACAK.