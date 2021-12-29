İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hamdi Akın ve Ozan-Bahar Şer çifti yeni yıl öncesi Uludağ'da bir araya gelerek eğlendi.
29 Aralık 2021 Çarşamba
AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN İŞ İNSANI OZAN ŞER İLE ULUDAĞDA BİR ARAYA GELDİ.
BAHAR ŞER, OĞLU OZAN CAN İLE BİRLİKTE ULUDAĞ'DA KARIN KEYFİNİ ÇIKARTTI.
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER ULUDAĞ'DA KAYAK YAPTI.
BAŞARILI İŞ İNSANI HAMDİ AKIN AKFEN HOLDİNG DE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
Uludağ'da bir arada...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hamdi Akın ve Ozan-Bahar Şer çifti yeni yıl öncesi Uludağ'da bir araya gelerek eğlendi.
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