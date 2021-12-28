Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi ile tek celsede boşandı.
28 Aralık 2021 Salı
AYŞE BOYNER VE CEM TELVİ GEÇTİĞİMİZ YIL AYVALIK'TA AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞEN BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ.
CEM TELVİ VE AYŞE BOYNER DÜN GERÇEKLEŞEN DAVA İLE BİR YILLIK EVLİLİKLERİNİ NOKTALADI.
AYŞE BOYNER VE CEM TELVİ KARŞILIKLI ANLAŞMALI OLARAK BİRBİRLERİNDEN AYRILIRKEN HERHANGİ BİR NAFAKA VE TAZMİNAT TALEP ETMEDİ.
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Tek celsede boşandılar!
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi ile tek celsede boşandı.
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