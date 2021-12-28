İş dünyası yeni yıl davetinde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Feriye'de gerçekleştirilen özel yeni yıl davetinde bir araya geldi.

28 Aralık 2021 Salı

SANİ ŞENER'E YILIN ONUR ÖDÜLÜ PATRONLAR OKULU KURUCUSU SİBEL KAYA TARAFINDAN VERİLDİ.

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ ÖZEL YENİ YIL DAVETİNE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

GECEDE İŞ İNSANI SANİ ŞENER SİBEL KAYA İLE BİRLİKTE BİR KONUŞMA YAPTI.

SEDEF ORMAN'DA PATRONLAR OKULU'NUN ÖZEL YENİ YIL DAVETİNE GELDİ.

İŞ ADAMI NURİ DEVELİ YENİ YIL DAVETİNE KATILDI.

SİBEL KAYA

İş dünyası yeni yıl davetinde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Feriye'de gerçekleştirilen özel yeni yıl davetinde bir araya geldi.

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