KEMAL GÜLMAN VE FERYAL GÜLMAN'IN AVUKATLARININ KATILDIĞI DAVA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE GÖRÜLEN SON CELSEYLE 8 YIL SONRA KESİNLİK KAZANDI.
MAHKEME İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN'I 60 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEMEYE HÜKMETTİ.
KEMAL GÜLMAN
Gülman sevgilisiyle tatile çıktı!
İş insanı Kemal Gülman sosyetik eşi Feryal Gülman ile boşandıktan sonra ilk kez avukat sevgilisi Eda Cideli ile birlikte havaalanında objektiflere yakalandı.
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