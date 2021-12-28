Gülman sevgilisiyle tatile çıktı!

İş insanı Kemal Gülman sosyetik eşi Feryal Gülman ile boşandıktan sonra ilk kez avukat sevgilisi Eda Cideli ile birlikte havaalanında objektiflere yakalandı.

28 Aralık 2021 Salı

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN, SEVGİLİSİ EDA CİDELİ İLE BİRLİKTE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.

KEMAL GÜLMAN, FERYAL GÜLMAN İLE AYRILIĞI SONRASINDA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ.

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN, FERYAL GÜLMAN'A 60 MİLYON ÖDECEĞİ TAZMİNAT KARARI İLE İLGİLİ 'HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM' YANITINI VERDİ.

AVUKAT EDA CİDELİ İSE KEMAL GÜLMAN'DAN AYRILARAK HAVALİMANINA GİRDİ.

EDA CİDELİ

EDA CİDELİ

FERYAL GÜLMAN, 2013 YILINDA KENDİSİNİ ALDATTIĞI İDDİASIYLA KEMAL GÜLMAN'A BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI.

KEMAL GÜLMAN VE FERYAL GÜLMAN'IN AVUKATLARININ KATILDIĞI DAVA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE GÖRÜLEN SON CELSEYLE 8 YIL SONRA KESİNLİK KAZANDI.

MAHKEME İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN'I 60 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEMEYE HÜKMETTİ.

KEMAL GÜLMAN

Gülman sevgilisiyle tatile çıktı!

İş insanı Kemal Gülman sosyetik eşi Feryal Gülman ile boşandıktan sonra ilk kez avukat sevgilisi Eda Cideli ile birlikte havaalanında objektiflere yakalandı.

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