Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cihan Kamer ve eşi Çiğdem Kamer Londra'da tatil yapıyor.
27 Aralık 2021 Pazartesi
İŞ İNSANI CİHAN KAMER VE EŞİ ÇİĞDEM KAMER LONDRA DA TATİL YAPIYOR.
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN CİHAN KAMER ATASAY GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
Kamerler'in yeni yıl tatili...
Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cihan Kamer ve eşi Çiğdem Kamer Londra'da tatil yapıyor.
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