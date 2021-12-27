Kamerler'in yeni yıl tatili...

Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cihan Kamer ve eşi Çiğdem Kamer Londra'da tatil yapıyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi

İŞ İNSANI CİHAN KAMER VE EŞİ ÇİĞDEM KAMER LONDRA DA TATİL YAPIYOR.

CİHAN-ÇİĞDEM KAMER

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN CİHAN KAMER ATASAY GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

CİHAN-ÇİĞDEM KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM KAMER

Kamerler'in yeni yıl tatili...

Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cihan Kamer ve eşi Çiğdem Kamer Londra'da tatil yapıyor.

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