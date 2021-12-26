Boğaz havası aldılar...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Şirin Yalçın ve Didem Kurdoğlu Bebek'te Boğaz havası aldı.

26 Aralık 2021 Pazar

ŞİRİN YALÇIN HAFTA SONUNU BEBEK'TE DEĞERLENDİRDİ.

BEBEK'E GELEN ŞİRİN YALÇIN DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

ŞİRİN YALÇIN

DİDEM KURDOĞLU BEBEK'TE BOĞAZ HAVASI ALDI.

DİDEM KURDOĞLU

DİDEM KURDOĞLU

Boğaz havası aldılar...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Şirin Yalçın ve Didem Kurdoğlu Bebek'te Boğaz havası aldı.

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