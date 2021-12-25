Havanın güneşli olmasını fırsat bilen iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu kendilerini Bebek'e attı.
25 Aralık 2021 Cumartesi
EDVİNA SPONZA BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YAKALANDI
EDVİNA SPONZA
İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ HAFTA SONUNU BEBEK'TE DEĞERLENDİRDİ.
HALİS KOMİLİ
HALİS KOMİLİ
Bebek'te keyifli gün...
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu kendilerini Bebek'e attı.
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