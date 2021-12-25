Bebek'te keyifli gün...

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu kendilerini Bebek'e attı.

25 Aralık 2021 Cumartesi

EDVİNA SPONZA BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YAKALANDI

EDVİNA SPONZA

İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ HAFTA SONUNU BEBEK'TE DEĞERLENDİRDİ.

HALİS KOMİLİ

HALİS KOMİLİ

Bebek'te keyifli gün...

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu kendilerini Bebek'e attı.

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