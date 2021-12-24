Işıltılı tasarımlara özel davet...

Türkiye'nin takı ve mücevher markası, yeni koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte mağazasında tanıttı.

24 Aralık 2021 Cuma

ASLI EKŞİOĞLU YENİ KOLEKSİYONU DAVETTE İNCELEDİ.

SEDA VARDAR, ETKİNLİKTE ALIŞVERİŞ YAPTI.

ÖZEL DAVETE KATILAN AYŞE SAN ETKİNLİĞE YALNIZ KATILDI.

TASARIMLARINI YENİ KOLEKSİYONU MONSTERS İLE TANITAN MİLKA KARAAĞAÇLI İNCE DAVETLİLER ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

AYSUN ERİBOL

DİCLE ÖZTAŞKIN

EBRU-SİNAN KAFADAR

EDA-ÖMÜR TAN

GÖKÇE UYGUR TURFANDA

GENEL

GENEL

GENEL

Işıltılı tasarımlara özel davet...

Türkiye'nin takı ve mücevher markası, yeni koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte mağazasında tanıttı.

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