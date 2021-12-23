Yeni yılda sağlıklı yaşam daveti!

İş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simaları Prof. Dr. Berrin Pehlivan'ın, kliniğinde verdiği yeni yıl davetinde bir araya geldi.

23 Aralık 2021 Perşembe

MONİK İPEKEL VE NEŞE GÖNÜL PROF. DR. BERRİN PEHLİVAN'IN YENİ YIL DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ.

NEŞE GÖNÜL ETKİNLİĞİN KONUKLARI ARASINDAYDI.

MONİK İPEKEL SAĞLIKLI YAŞAMIN DA KONUŞULDUĞU DAVETTE YER ALDI.

RABİA KURŞUN DAVETLİLERLE LEVENT'TEKİ DAVETE KATILDI.

ARZU KUNT

SİBEL KERİMOĞLU

ÖZEL ETKİNLİKTE PROF. DR. BERRİN PEHLİVAN'IN YENİ YAŞIDA KONUKLARLA BİRLİKTE KUTLANDI.

Yeni yılda sağlıklı yaşam daveti!

İş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simaları Prof. Dr. Berrin Pehlivan'ın, kliniğinde verdiği yeni yıl davetinde bir araya geldi.

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