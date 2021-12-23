ÖZEL ETKİNLİKTE PROF. DR. BERRİN PEHLİVAN'IN YENİ YAŞIDA KONUKLARLA BİRLİKTE KUTLANDI.
Yeni yılda sağlıklı yaşam daveti!
İş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simaları Prof. Dr. Berrin Pehlivan'ın, kliniğinde verdiği yeni yıl davetinde bir araya geldi.
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