2021'in görkemli düğünleri

ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMRE ECZACIBAŞI İLE EŞİ DİLARA ÖZDEMİR ÇİFTİ PANDEMİ DOLAYISIYLA ERTELEDİKLERİ DÜĞÜNLERİNİ 9 EYLÜL'DE AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞEN BİR TÖRENLE YAPTI.
ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMRE ECZACIBAŞI İLE EŞİ DİLARA ÖZDEMİR ÇİFTİ PANDEMİ DOLAYISIYLA ERTELEDİKLERİ DÜĞÜNLERİNİ 9 EYLÜL'DE AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞEN BİR TÖRENLE YAPTI.
ADİL VE BEYHAN BENARDETE ÇİFTİNİN OĞULLARI ADİLCAN BENARDETE HAYATINI SEDA ÇAMLICA İLE BİRLEŞTİRDİ.
SEDA ÇAMLICA GELİNLİĞİNİ PRONOVİAS MARKA TERCİH EDERKEN, ADİLCAN BENARDETE DAMATLIĞINI SARTİ CUSTOM MADE'DEN SEÇTİ.
BİRLİKTELİKLERİNİ NİKAH MASASINA TAŞIYAN ADİLCAN BENARDETE VE SEDA ÇAMLICA ÇİFTİNİN DÜĞÜN TÖRENİNE İŞ, SİYASET VE CEMİYET HAYATINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI.
İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN AVUKAT YASEMİN GÜÇKAN İLE 20 EYLÜL'DE NİKAH MASASINA OTURDU.
MURAT ÖZYEĞİN İLE YASEMİN GÜÇKAN, HÜSNÜ VE AYŞEN ÖZYEĞİN ÇİFTİNİN YALISINDA AİLE ARASINDA DÜZENLENEN BİR TÖRENLE EVLENDİ.
SADE BİR GELİNLİK TERCİH EDEN YASEMİN GÜÇKAN CAPRİ TEMALI DÜĞÜN TÖRENİNDE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ.
İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN İLE EŞİ YASEMİN GÜÇKAN DÜĞÜNÜN İLK DAKİKALARINDA BİRLİKTE DANS ETTİ.
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
İŞ İNSANI OLGUN VE BERRİN ZORLU ÇİFTİNİN OĞULLARI BERKUN ZORLU SEVGİLİSİ ANA MERCEDES İLE 07 EYLÜL'DE EVLENDİ.
RAFFLES HOTEL'DE BASINA KAPALI YAPILAN DÜĞÜN TÖRENİNE CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARI KATILDI.
1 MART 2018'DE UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN MİNA BAŞARAN'IN ESKİ NİŞANLISI MURAT GEZER VE SEVGİLİSİ NAZLI ÇARMIKLI'DA 04 HAZİRAN'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
AİLE ÜYELERİ VE YAKIN ARKADAŞLARIYLA SADE BİR NİKAH TÖRENİ GERÇEKLEŞTİREN ÇİFTİ YAKIN ÇEVRELERİ YALNIZ BIRAKMADI
MURAT GEZER VE EŞİ NAZLI ÇARMIKLI NİKAH TÖRENİNİN ARDINDAN BODRUM'DA BALAYINA ÇIKTI.
MURAT GEZER-NAZLI ÇARMIKLI
NAZLI ÇARMIKLI GEZER
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE İŞ İNSANI KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA EVLENDİ.
AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR, GELİNLİĞİNİ MODACI ÖZGÜR MASUR'A TASARLATTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
HAKAN VE BANU ÇARMIKLI ÇİFTİNİN KIZLARI YASEMİN ÇARMIKLI 7 EYLÜL'DE MURATHAN KURT İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
PANDEMİ NEDENİYLE KÜÇÜK BİR TÖREN DÜZENLEYEN YASEMİN ÇARMIKLI VE MURATHAN KURT'UN DÜĞÜN TÖRENİ YAKIN ÇEVRELERİNİN KATILIMIYLA YAPILDI.
MURATHAN KURT-YASEMİN ÇARMIKLI
YASEMİN ÇARMIKLI KURT
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VEDAT ALATON 3,5 YILDIR BERABER OLDUĞU KIZ ARKADAŞI SEDA SÖĞÜTLÜ İLE MALTA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
VEDAT ALATON-SEDA SÖĞÜTLÜ
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