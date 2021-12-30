2021'de boşanan çiftler...

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN VE FERYAL GÜLMAN'IN 8 YILDIR SÜREN BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDI.
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN VE FERYAL GÜLMAN'IN 8 YILDIR SÜREN BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDI.
FERYAL GÜLMAN'IN 2013 YILINDA AÇMIŞ OLDUĞU VE 200 MİLYON TL TAZMİNAT TALEP ETTİĞİ BOŞANMA DAVASI 19 KASIM'DA GÖRÜLDÜ.
KEMAL GÜLMAN VE FERYAL GÜLMAN'IN AVUKATLARININ KATILDIĞI DAVA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE GÖRÜLEN SON CELSEYLE KESİNLİK KAZANDI.
MAHKEME İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN'I 60 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEMEYE HÜKMETTİ.
KOCASINA AİT ŞİRKETLERİN YARISINA TEDBİR KARARI İSTEYEN FERYAL GÜLMAN, 200 MİLYON LİRALIK TAZMİNATIN YANI SIRA KENDİSİ İÇİN 200 BİN, OĞLU ASLAN KEMAL İÇİN İSE 25 BİN LİRA NAFAKA İSTEMİŞTİ.
İŞ ADAMI CEM BOYNER'İN KIZI AYŞE BOYNER GEÇTİĞİMİZ YIL NİKAH MASASINA OTURDUĞU EŞİ CEM TELVİ İLE AYRILMA KARARI ALDI.
GEÇTİĞİMİZ YIL AYVALIK'TA SADE BİR NİKAH TÖRENİYLE HAYATLARINI BİRLEŞTİREN ÇİFT BİR SENE SONRA BOŞANDI.
GEÇTİĞİMİZ YIL AYVALIK'TA SADE BİR NİKAH TÖRENİYLE HAYATLARINI BİRLEŞTİREN ÇİFT 2021'DE BOŞANDI.
AYŞE BOYNER VE CEM TELVİ'NİN ANLAŞMALI OLARAK AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ.
AYŞE BOYNE, CEM TELVİ
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER'İN BÜYÜK KIZI EMİNE BOYNER'DE İŞ İNSANI EŞİ ALİ KÜRŞAT İLE BU YIL BOŞANDI.
SESSİZ SEDASIZ VE KARŞILIKLI ANLAŞMALI OLARAK BOŞANAN EMİNE BOYNER VE ALİ KÜRŞAT 2 TEMMUZ'DA YOLLARINI AYIRDI.
EVLENDİKTEN SONRA AYVALIK'A TAŞINAN EMİNE BOYNER 3 YAŞINDAKİ KIZI ŞİRA İÇİN AYVALIK'TA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR.
EMİNE BOYNER VE ALİ KÜRŞAT ÇİFTİ 9 YILLIK EVLİYDİ.
EMİNE BOYNER, ALİ KÜRŞAT
İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ 2009 YILINDA HAYATINI BİRLEŞTİRDİĞİ DİDEM SARI İLE AYRILDI.
MİLA VE MORİS MERT ADINDA İKİ ÇOCUĞU OLAN İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİ KARŞILIKLI ANLAŞMALI OLARAK AYRILIK KARARI ALDI.
12 YILLIK EVLİLİKLERİNİ TEK CELSEDE BİTİREN İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİNİN ÇOCUKLARININ VELAYETLERİ İSE DİDEM SARI'YA VERİLDİ.
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
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