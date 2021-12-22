Erol'dan yeni yıla sanatsal dokunuş!

ŞEBNEM ÇAPA SANAT VE TASARIMIN BULUŞTUĞU ETKİNLİKTE YER ALDI.
CANDAN VARNALI ÖZEL ETKİNLİĞE KATILDI.
DİLEK TÜRKER DAVETTE TASARIMLARI İNCELEDİ.
AYŞEGÜL HOTİÇ ETKİNLİĞE KATILAN İSİMLERDENDİ.
ZEYNEP EROL TASARIMLARINI ETKİNLİKLE TANITTI
GÜLEN ERANDAĞ, SEMA BAKIR, ZEYNEP HAMİDİ, ZEYNEP EROL
İDİL UNAN
MİNA, ZEYNEP EROL
GENEL
Zeynep Erol, mücevher tasarımlarının görülebildiği retrospektif sergisiyle, sanata dönüşünü kutladı.
Ronit Hakko
Yasemin Özilhan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
2022'yi tatil merkezlerinde ve evlerinde sevdikleriyle karşılamaya hazırlanan iş ve sosyete dünyasından ünlü isimler, yılbaşı planlarını yaparak şimdiden bavullarını hazırlamaya koyuldu.
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