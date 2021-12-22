Erol'dan yeni yıla sanatsal dokunuş!

Zeynep Erol, mücevher tasarımlarının görülebildiği retrospektif sergisiyle, sanata dönüşünü kutladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba

ŞEBNEM ÇAPA SANAT VE TASARIMIN BULUŞTUĞU ETKİNLİKTE YER ALDI.

CANDAN VARNALI ÖZEL ETKİNLİĞE KATILDI.

DİLEK TÜRKER DAVETTE TASARIMLARI İNCELEDİ.

AYŞEGÜL HOTİÇ ETKİNLİĞE KATILAN İSİMLERDENDİ.

ZEYNEP EROL TASARIMLARINI ETKİNLİKLE TANITTI

GÜLEN ERANDAĞ, SEMA BAKIR, ZEYNEP HAMİDİ, ZEYNEP EROL

İDİL UNAN

MİNA, ZEYNEP EROL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Erol'dan yeni yıla sanatsal dokunuş!

Zeynep Erol, mücevher tasarımlarının görülebildiği retrospektif sergisiyle, sanata dönüşünü kutladı.

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