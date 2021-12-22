Tekstil dünyasının tanınmış isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu oğullarının yeni yaşını evde ailece kutladı.
22 Aralık 2021 Çarşamba
SÜLEYMAN-AHU, ORKAN, SARE ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORKAN, SARE ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
Ailece kutlama...
Tekstil dünyasının tanınmış isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu oğullarının yeni yaşını evde ailece kutladı.
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