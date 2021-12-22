Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği yılbaşı etkinliği renkli davetle gerçekleşti.
22 Aralık 2021 Çarşamba
BERRİN ZORLU YILBAŞI ETKİNLİĞİNE KATILDI.
BERRİN HANIM DİLEĞİNİ YAZDIKTAN SONRA ETKİNLİKTE BULUNAN AĞACA ASTI.
İPEK TOPLUSOY ETKİNLİKTE YER ALDI.
ZAFER KOZANOĞLU ETKİNLİĞE KATILARAK ÖZEL DAVETİN MİSAFİRLERİNDEN OLDU.
ZAFER KOZANOĞLU ETKİNLİK SONRASI 2022 DİLEĞİNİ AĞACA ASTI.
ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPAN İBRAHİM GÜLER VE ALALUXA KURUCUSU AYŞEGÜL TUNCER, MİSAFİRLERLE BİRLİKTE İLGİLENDİ.
MERAL YAZICI YILBAŞI DAVETİNE YALNIZ KATILDI.
SEDEFHAN OĞUZ
GENEL
GENEL
GENEL
Yeni yıla özel etkinlik!
Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği yılbaşı etkinliği renkli davetle gerçekleşti.
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