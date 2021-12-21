Bebek ziyaretçileri...

İpek Toplusoy, Edvina Sponza ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek caddelerinde objektiflere yakalandı.

21 Aralık 2021 Salı

EDVİNA SPONZA BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YAKALANDI

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

MERHUM İŞ İNSANI SÜLEYMAN TOPLUSOY'UN EŞİ İPEK TOPLUSOY'DA BEBEK'TE YALNIZ BAŞINA YÜRÜDÜ

İPEK TOPLUSOY

İPEK TOPLUSOY

İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

Bebek ziyaretçileri...

İpek Toplusoy, Edvina Sponza ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek caddelerinde objektiflere yakalandı.

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