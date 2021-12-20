Londra'da tatil yapan iş insanı Selim Kosif ve eşi Eda Kosif yakın dostları Aslı ve Metin Şen ile bir araya geldi.
20 Aralık 2021 Pazartesi
ASLI VE METİN ŞEN ÇİFTİ YAKIN DOSTLARI EDA VE SELİM KOSİF İLE LONDRA'DA BİR ARAYA GELDİ.
EDA KOSİF VE ASLI ŞEN LONDRA TATİLLERİNDEN BİRÇOK ANI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
Londra'da bir arada...
Londra'da tatil yapan iş insanı Selim Kosif ve eşi Eda Kosif yakın dostları Aslı ve Metin Şen ile bir araya geldi.
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